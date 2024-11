Depois de implacáveis 6 a 0 em sua estreia nas oitavas de final do Gauchão de Futsal 2024, o Guarany irá receber o Novo Barreiro em casa nesta quinta-feira (31), às 20h. O confronto, que vale vaga nas quartas do torneio, ocorre no Ginásio Municipal Guilherme Joaquim Rotta.