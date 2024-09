Futsal Social Notícia

Da comunidade para as quadras italianas: jovem de Novo Hamburgo vai realizar sonho no futsal europeu

Aos 19 anos, Gustavo Sperafico viajou nesta quarta-feira (18) para jogar na temporada 2024/25, no Babylon FC, da província de Sassari, localizada na ilha da Sardenha, na Itália. O jogador é oriundo do Projeto Futsal Social, da UJR - União Jovem do Rincão - de Novo Hamburgo.

18/09/2024 - 17h07min