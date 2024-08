Bernardo morava em Porto Alegre e chegou à UJR no início do ano passado. De lá para cá, foi um dos jogadores que mais atuou na categoria Sub-20 do time de Novo Hamburgo. O pivô foi peça importante nas conquistas do Aberto do Soberano Sub-20 e da Copa UJR Sub-20 em 2023, além de ter sido semifinalista do Gauchão Sub-20 no mesmo ano.