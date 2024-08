Jogando diante do seu torcedor, a Assoeva conquistou neste domingo (18), uma vitória importante pela 20ª rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe de Venâncio Aires aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Taubaté (SP) no Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão.