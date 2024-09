O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024. Nesta terça-feira (17), a vitória sobre a Croácia por 8 a 1 na segunda rodada do torneio garantiu a vaga. A definição do primeiro lugar do Grupo B ficou para sexta-feira (20), às 9h30min, diante da Tailândia, que também tem seis pontos.