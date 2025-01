Jackson Samurai se despediu do Fortaleza pelas redes sociais. Felipe Honorato/FEC

O Fortaleza divulgou uma nota nesta sexta-feira (17) na qual garante a sequência do time de futsal em 2025. A publicação ocorreu depois que o ala Jackson Samurai fez críticas à gestão do clube e comunicou a sua saída nas redes sociais.

Jackson, que é gaúcho de Não-Me-Toque, citou que soube de "boatos" sobre o encerramento da equipe de futsal do Fortaleza. De acordo com o jogador, a continuidade ocorreu pela "insistência" dos atletas.

— Os boatos do fim do Fortaleza Futsal começaram em meados de janeiro, fui pego de surpresa, fiquei apreensivo, mas seguro pelo trabalho realizado. Mas nada disso conta no mundo corporativo, no clubismo. A gestão mudou e claramente não vê pessoas e nem a história recente que eternizamos. Após insistência dos atletas, paciência e disponibilidade (um pouco de polêmica) reavivaram o projeto Fortaleza Futsal. Aparentemente — escreveu no Instagram.

Após classificar a proposta que recebeu para renovação como "indecente" e acrescentar adjetivos como "imoral, desonroso, desrespeitoso e pequeno", despediu-se da torcida.

Finanças

O clube informa que a reapresentação do elenco está prevista para a "segunda quinzena de janeiro". Na mesma nota, admite que o projeto segue uma "readequação orçamentária".

Zero Hora apurou que atletas da equipe foram procurados nos últimos dias para atualização dos contratos. As cifras oferecidas, contudo, seriam diferentes das acordadas anteriormente.

"Apresentaremos um elenco sólido e competitivo, mas mais enxuto e leve que o do ano anterior. Aos profissionais que preferirem não continuar neste modelo, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", diz a nota assinada pela Direção Executiva.

Em pleito de chapa única, o empresário e engenheiro José Rolim Machado foi eleito em dezembro para o mandato que vai até 2027. O mandatário anterior, Alex Machado, passou para o cargo de diretor de futebol da SAF.

Em 2024, o futsal do Fortaleza foi um case de sucesso no país. O time conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa Nordeste e a Copa Ceará, além de ter chegado à final da Copa do Brasil, quando acabou derrotado para o gaúcho Atlântico.

O clube promete lançar, em 2025, as categorias sub-8 e sub-13 para formar jogadores de futsal. O objetivo é revelar atletas para a equipe principal, o que tornaria o projeto "mais sustentável", conforme a diretoria. Veja, abaixo, a nota completa.

Nota oficial - Fortaleza

"O time profissional adulto de futsal do Fortaleza Esporte Clube se apresentará na segunda quinzena de janeiro, com foco na temporada de 2025. A equipe continuará forte e estará pronta para os desafios deste ano.

Em 2024, conquistamos a Copa Nordeste de Futsal, Copa Estado do Ceará, Taça Betinho Studart e o primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal, além dos vice-campeonatos da Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Esta temporada nos reserva o Campeonato Brasileiro, Copa Nordeste, Copa do Estado, Campeonato Cearense e a Supercopa do Brasil, e, em caso de vitória, disputaremos ainda a Libertadores da América 2025.

Tamanho sucesso deu visibilidade à categoria. O projeto, portanto, continua, seguindo uma readequação orçamentária, com observância à realidade do clube, e praticando uma gestão responsável, conforme aprovação do Conselho Deliberativo. Ainda sobre o orçamento, é importante ressaltar que, além da renovação dos patrocinadores atuais, o clube segue aberto a novas cotas para o incremento do plantel.

Com isso, apresentaremos um elenco sólido e competitivo, mas mais enxuto e leve que o do ano anterior. Aos profissionais que preferirem não continuar neste modelo, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.

A partir de 2025, também temos a missão de revelar talentos e formar cidadãos. Ofertaremos as categorias do Sub-8 ao Sub-13 masculino. Dessa forma, o clube conseguirá investir em atletas de base para que, no futuro próximo, possa utilizar esses talentos na sua própria equipe de futsal, tornando-a ainda mais sustentável, a partir da utilização de jogadores formados no clube.