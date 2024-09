A seleção brasileira de futsal volta à quadra nesta terça-feira para seu segundo jogo na Copa do Mundo, diante da Croácia, no Complexo Esportivo de Bucara, no Usbequistão, em data especial para o técnico Marquinhos Xavier, que completará 100 jogos no comando da equipe. Multicampeão, com 10 títulos e incrível aproveitamento de 86,53%, o comandante tenta conquistar o inédito título do torneio.