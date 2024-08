Estadual de Futsal Notícia

Rodada da Série Ouro tem três partidas no fim de semana

Jogos em Taquara, Júlio de Castilhos e Rio Grande são válidos pela primeira fase do campeonato estadual adulto masculino. No sábado e no domingo, Federação Gaúcha de Futebol de Salão também promove outras cinco partidas pelas Séries Prata e Bronze

17/08/2024 - 08h15min