Liga Gaúcha de Futsal lança a Academia de Talentos LGF 

Para responder às crescentes demandas por um desenvolvimento esportivo que valorize não apenas as habilidades técnicas, mas também o crescimento socioemocional dos jovens praticantes do futsal, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) lança na próxima semana, o programa "Academia de Talentos". A iniciativa também visa um trabalho colaborativo com as famílias e com os treinadores. De acordo com Nelson Bavier, presidente da Liga, a busca é por uma formação para a vida.