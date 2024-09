Vem da Espanha uma mudança de regra que promete impactar o mundo do futsal. A partir desta temporada, as laterais poderão ser cobradas com as mãos. A mudança foi comunicada pela Real Federação Espanhola Futebol (RFEF) aos técnicos da primeira e segunda divisões masculina e do campeonato feminino nesta terça-feira (27) na chamada "Jornada de Convivência", que antecede o início das competições oficiais.