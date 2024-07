Futuro da modalidade Notícia

Competição sub-20 da Liga Nacional de Futsal começa nesta terça para os gaúchos

Adiada em função da enchente no Rio Grande do Sul, competição pretende fomentar o surgimento de novos jogadores da modalidade no Brasil. ACBF, Atlântico e Assoeva são as três equipes que representam o Estado

30/07/2024 - 08h00min