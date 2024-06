Com um gol solitário de Gabriel, aos 14 minutos do primeiro tempo, a Assoeva conheceu neste sábado (8), sua oitava derrota em nove rodadas pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O time gaúcho levou 1 a 0 do Esporte Futuro, no Ginásio Alcides Pan, em Toledo (PR), e segue nas últimas colocações desde o começo da competição. Agora é o penúltimo entre 24 participantes com apenas três pontos ganhos.