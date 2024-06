As primeiras três finais regionais da Taça Farroupilha já aconteceram e encaminharam favoritos aos títulos. Neste domingo (2), em Sananduva, Lagoa EC e Sercca empataram em 4 a 4. A volta será em Casca no dia 8. Foi o primeiro confronto da Região Norte. No sábado (1º), teve goleada do Cerro Largo Futsal em casa sobre a Uruguaianense, pela Região Noroeste, e na última quinta (30), o Lokomotiv, de Palmeira das Missões, ganhou da Atlec, fora de casa, na Região do Alto Uruguai.