Em sua primeira partida em casa, depois das cheias de maio no Rio Grande do Sul, a Assoeva voltou a perder na Liga Nacional de Futsal (LNF). Levou uma virada do Tubarão-SC e perdeu por 3 a 2. A partida foi realizada no Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, no início da tarde deste domingo (2). Os gaúchos voltam a quadra pela Liga no próximo sábado (8) para enfrentar o Esporte Futuro, em Toledo (PR), às cinco da tarde.