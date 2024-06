Depois de 34 dias, a bola voltou a rolar nas quadras do estadual de futsal da Série Ouro masculina. Em uma noite de muitos gols, SER Santiago e Figueira, de Tupanciretã, se enfrentaram em partida antecipada da sétima rodada da primeira fase do grupo "C". Os donos da casa venceram por 7 a 6.