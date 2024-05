Dois dos três times gaúchos da Liga Nacional de Futsal (LNF) estão entre as oito primeiras posições — aquelas que garantem o segundo jogo em casa nas oitavas de final. Com cinco rodadas disputadas, a melhor campanha do Rio Grande do Sul é do Atlântico, atual campeão da LNF. O Galo de Erechim está na quarta posição, com 12 pontos, igual ao Jaraguá, terceiro colocado, mas com saldo de gols inferior (cinco contra oito).