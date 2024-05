A prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral Santa Catarina, anunciou a realização de jogos solidários de futsal neste sábado (25) para arrecadar doações ao atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As partidas ocorrerão a partir das 14h, no Ginásio Multieventos Sérgio Lorenzato, no bairro Nações.