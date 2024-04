Representante do Rio Grande do Sul na Taça Brasil – 1ª Divisão, a Sercesa estreou com vitória no torneio neste domingo (28). A equipe de Carazinho bateu por 4 a 1 o AEST Tamandaré-PE no jogo de abertura do campeonato de futsal, realizado no Ginásio Sesc LER, em Goiana, Pernambuco.