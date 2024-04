Com show de Barbosinha, a ACBF venceu a segunda partida dela na Série Ouro do Campeonato Estadual de futsal. O time "Laranja" fez 8 a 0 sobre o União Samborjense neste sábado (27), no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Agora são duas vitórias e a liderança isolada no Grupo C da primeira fase na competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).