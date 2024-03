Com 10 times divididos em duas chaves de cinco, a CBFS - Confederação Brasileira de Futsal - divulgou neste final de semana, a tabela de jogos da Taça Brasil 2024 - 1ª Divisão. A competição, que equivale a uma segunda divisão do torneio nacional, é organizada em parceria com a Federação Pernambucana de Futsal será no Ginásio Poliesportivo SESC LER Goiana com capacidade para 5 mil pessoas.