Faltando pouco mais de seis meses para o começo da Copa do Mundo de futsal em 2024, a lista de seleções participantes vai sendo preenchida junto à Fifa (Federação Internacional das Associações de Futebol). Do total de 24 países que irão disputar o torneio no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro, 11 já estão garantidos.