Entre os times da elite do futsal gaúcho, que têm vaga garantida na Série A do Gauchão, já são cerca de 90 contratações ou renovações anunciadas para 2024. Quando se trata de novos atletas que se somam ao grupo, quatro equipes concentram as principais movimentações até o momento, se levado em conta o desempenho dos jogadores nas temporadas recentes.