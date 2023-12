O pivô Matheus Gaúcho se encontrou com a artilharia do Gauchão de Futsal mais uma vez em 2023. Depois de ser o goleador em 2021, com 33 gols, ele repetiu o feito neste ano ao balançar a rede em 20 oportunidades. O atleta foi até as semifinais da competição com o Passo Fundo, clube pelo qual completou cinco temporadas e vai para a sexta em 2024.