Às vésperas do encerramento do ano, o mercado de transferências do futsal está agitado. E não poderia ser diferente. O momento é de busca por reforços, despedidas e renovações. No que diz respeito ao cargo de treinador, a maioria dos clubes da elite do futsal gaúcho — considerando os filiados à Liga — já confirmou os nomes para 2024. Veja abaixo.