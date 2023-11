O Nadas Branco, de Rio Pardo, conquistou o título da Conferência Leste da Série C do Gauchão de Futsal 2023. Com a vitória da noite de sábado (4) por 3 a 2 diante do ACE Filtradores, em casa, a equipe também alcançou o acesso para a Série B do Gauchão de Futsal.