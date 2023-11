Chegaram os melhores times. O Gauchão de futsal feminino começa a ser decidido neste feriado (2) entre as equipes que tiveram as melhores campanhas ao longo da competição. No ginásio do Profut, em Pelotas, Malgi e Celemaster, de Uruguaiana, abrem a decisão a partir das 16 horas. O jogo de volta será na Fronteira Oeste, no dia 11 de novembro.