Com três jogadoras do futebol gaúcho, Seleção Brasileira é convocada para amistosos

Goleiras Claudia, do Juventude, e Lorena, do Grêmio foram chamadas por Arthur Elias. Zagueira Isa Haas, do Inter, também está na lista

