A Seleção Brasileira feminina de futebol fez valer o peso das apostas do técnico Arthur Elias, na manhã desta quinta-feira (28), e derrotou a Austrália por 3 a 1, no castigado gramado do Suncorp Stadium, em Brisbane. Em amistoso marcado por clima hostil e jogadas ríspidas, o Brasil encerrou um retrospecto de oito anos sem vencer a equipe australiana. Amanda Gutierres foi o grande nome do jogo, com dois gols.