O domingo (20) marcará o reencontro entre as Gurias Gremistas e as Gurias Coloradas após seis meses. Depois de se enfrentarem em abril pelo Brasileirão Feminino, as equipes voltam a duelar, às 15h, pelo Gauchão. Assim como o clássico da competição nacional, este também será realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.