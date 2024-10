Hablas? Notícia

Clássico do Gauchão Feminino pode ser o Gre-Nal das gringas

Grêmio e Inter contam com nove estrangeiras nos elencos. Equipes se enfrentam no próximo domingo, no Sesc Protásio Alves

17/10/2024 - 07h00min Atualizada em 17/10/2024 - 07h00min