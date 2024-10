O Elite foi o quarto time a confirmar classificação à segunda fase do Gauchão Feminino. A equipe de Ijuí encerrou a etapa inicial com três vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, prepara-se para enfrentar o Grêmio na rodada de abertura do hexagonal. A partida ocorre neste sábado (5), às 15h, no Estádio Bertholdo Christmann.