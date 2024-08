A seleção brasileira sub-17 foi convocada, nesta quinta-feira (16), para um período de treinos visando a Copa do Mundo da categoria. Os trabalhos serão realizados em Bragança Paulista, de 20 de agosto a 3 de setembro, e contarão com seis atletas da dupla Gre-Nal. A goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria são as gremistas na lista. Enquanto as atacantes Aninha, Stephanie e Yngrid Piauí são as coloradas lembradas por Simone Jatobá.