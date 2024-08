Pela primeira vez, um Gre-Nal decidirá o Brasileirão Feminino. A final da categoria sub-17 colocará Inter e Grêmio frente a frente na próxima segunda-feira (19), às 21h, no Sesc Protásio Alves. Visitantes do duelo, as Gurias Coloradas chegam invictas, com quatro vitórias e um empate.