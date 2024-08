Conquistar títulos na casamata do Inter não é uma novidade para o técnico David da Silva. Multicampeão pelas Gurias Coloradas, o profissional comandou a equipe rumo ao bicampeonato do Brasileirão Feminino sub-17, nesta segunda-feira (19), no Sesc Protásio Alves. Após o empate em 2 a 2 com o Grêmio, o Inter buscou a taça nos pênaltis, com uma vitória por 4 a 3.