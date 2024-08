As Gurias Coloradas estão na final do Brasileirão Feminino sub-17. Na manhã deste domingo (11), o time gaúcho voltou a vencer o São Paulo, desta vez por 3 a 1, e confirmou a classificação à decisão. Os gols foram de Piauí e Stumpf, duas vezes. Micheli descontou para o tricolor paulista no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.