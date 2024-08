O Grêmio terá de correr atrás do resultado fora de casa. Após perder a partida de ida das quartas de final para o São Paulo, por 2 a 1, no Estádio Centenário, o Tricolor terá de buscar ao menos uma vitória simples na quinta-feira (29), às 14h45min, no Canindé, para forçar a decisão da vaga para a semifinal do Brasileirão Feminino aos pênaltis.