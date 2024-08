A seleção brasileira foi convocada, na última segunda-feira (12), para a disputa da Copa do Mundo sub-20. Entre as 21 atletas chamadas pela técnica Rosana Augusto, são cinco meninas da dupla Gre-Nal. A goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla, a meio-campista Marzia e a atacante Priscila serão as representantes do Inter. Enquanto a atacante Gisele foi a única gremista na lista.