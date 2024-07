As Gurias Gremistas se despediram do Brasileirão Feminino sub-20 nesta quinta-feira (18). Após o empate com o Botafogo, em 2 a 2, no placar agregado, a disputa foi para os pênaltis, e o Grêmio perdeu por 5 a 4 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.