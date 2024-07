As Gurias Gremistas viram a vantagem escorrer por entre os dedos na partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quinta-feira (4), no CT Hélio Dourado, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Botafogo buscar a igualdade nos minutos finais. Agora, a decisão ficou para o Rio de Janeiro.