As Gurias Coloradas saíram com uma ampla vantagem da primeira partida das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quinta-feira (4), o Inter foi até o Estádio Valmir Bezerra, em Gama (DF), e goleou o Minas Brasília por 4 a 0. Agora, pode até perder o segundo jogo por três gols de diferença que estará nas semifinais.