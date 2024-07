As Gurias Coloradas voltaram a vencer o Minas Brasília e se classificaram às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. Após triunfar por 4 a 0 na ida, o Inter recebeu o time do Distrito Federal nesta quarta-feira (17), no Estádio Cristo Rei, e confirmou o avanço após o 1 a 0. O gol foi de Yngrid Piauí.