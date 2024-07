A técnica Rosana Augusto convocou, nesta sexta-feira (26), a seleção brasileira sub-20 para o último período de treinos antes da Copa do Mundo da categoria. Entre as 27 chamadas, são cinco atletas da dupla Gre-Nal: a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla e a meio-campista Marzia, do Inter; e as atacantes Gisele e Pyetra, do Grêmio. Os trabalhos serão realizados de 1º a 10 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.