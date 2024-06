As Gurias Coloradas empataram em 1 a 1 com a Ferroviária na tarde desta quinta-feira (27), em partida válida pela nona rodada do Brasileirão Feminino. O Inter saiu atrás, com Mylena Carioca marcando para as paulistas, mas deixou tudo igual com Tamara Bolt. Ao longo do confronto, o time de Jorge Barcellos chegou a ter volume de jogo para buscar a virada, mas sem sucesso.