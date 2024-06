As Gurias Jaconeras entram em campo já classificadas aos mata-matas da Série A-2 do Brasileirão Feminino. A última partida da fase inicial ocorre neste domingo (23), às 15h, contra o Minas Brasília. O duelo será realizado no Valmir Bezerra, em Gama, no Distrito Federal. Confira todas as informações do jogo.