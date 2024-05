Aproveitando o legado da Copa do Mundo de futebol masculino, em 2014, o comitê organizador da Copa do Mundo Feminina, de 2027, vai aproveitar 10 dos 12 estádios que receberam partidas há 10 anos. Desta forma, Porto Alegre estará mais uma vez representada com o Beira-Rio, do Inter. Para o Maracanã, no Rio de Janeiro, estão marcados os jogos de abertura e decisão.