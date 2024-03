As Gurias Coloradas seguem a preparação para o segundo desafio da temporada. Após a disputa da Supercopa do Brasil, o Inter volta todas as suas atenções para o Brasileirão, que se inicia no próximo sábado (16) para o time de Brenno Basso. A partida de abertura será contra o América-MG, às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem.