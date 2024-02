O calor e suas consequências, com certeza, foi o assunto da manhã deste domingo (11), em Porto Alegre. No Beira-Rio, não foi diferente ao longo da partida entre as Gurias Coloradas e 0 Corinthians pelas quartas de final da Supercopa Feminina. O Colorado perdeu, por 4 a 2, e acabou eliminado da competição. Mas não foi só por esse estresse que passaram as 3.595 pessoas presentes.