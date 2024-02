Debaixo de 35 graus de temperatura e sensação térmica que ficou em torno dos 40, as Gurias Coloradas estrearam com derrota e eliminação na Supercopa Feminina de 2024 neste domingo (11). O Inter perdeu por 4 a 2 para o Corinthians em jogo frenético — apesar da manhã tórrida — no Beira-Rio e caiu nas quartas de final do torneio.