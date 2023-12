As Gurias Coloradas estrearam com o pé direito na Copa São Paulo. Na manhã desta segunda-feira (4), venceram o Minas Brasília por 5 a 2 no Estádio Nicolau Alayon, na zona oeste de São Paulo. Os gols foram marcados por Mileninha, duas vezes, Danny Teixeira e Iasmin, também duas vezes.