As Gurias Coloradas apenas empataram com o Cruzeiro pela segunda rodada da Ladies Cup. Na noite desta terça-feira (5), o Inter saiu na frente, com gol de Soll, mas sofreu a igualdade nos acréscimos da etapa final, com Camila Arrieta. O 1 a 1 ocorreu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.